Acertado com o Botafogo, Wendel se lesiona na Rússia e preocupa

Reforço acertado com o Botafogo para o mês de junho, o volante Wendel foi substituído no segundo tempo da vitória do Zenit sobre o Pari NN, por 2 a 1, no último domingo (4), pelo Campeonato Russo, e preocupa. O jogador deixou o gramado reclamando de dores na coxa e deve ser desfalque até o fim da temporada local.

Após a partida, o técnico do Zenit, Sergey Semak, confirmou que Wendel deve ter feito seu último jogo pela equipe e os primeiros sinais preocupam. O jogador é um dos destaques na liga.

- A perda de um jogador assim é definitivamente um golpe para o nosso time. A saída do Claudinho e agora a lesão do Wendel, claro, enfraqueceram nossa zona central. Futebol é assim, não há nada que você possa fazer a respeito. Infelizmente, ele não poderá nos ajudar nas próximas partidas, devido ao tipo da lesão que sofreu. E a julgar pelo seu estado de saúde, creio que provavelmente não há muitas dúvidas sobre a natureza da lesão - disse Sergey.

O Zenit, clube que também tem o astro Luiz Henrique, contratado junto ao Botafogo no início do ano, segue na luta pelo título do Campeonato Russo. Restando três rodadas para o fim, o time está quatro pontos atrás do líder Krasnodar e segue à caça enquanto se prepara de olho no jogo da volta da final da Copa da Rússia, contra o CSKA, no dia 14 (quarta-feira) - na ida, vitória do Zenit por 2 a 0.

Wendel soma 27 partidas na atual temporada e tem o incrível número de 13 assistências. O jogador, que deve disputar o Mundial de Clubes pelo Botafogo, ainda marcou dois gols e é um dos pilares do Zenit na campanha.