O olhar da torcida do Botafogo fica dividido nesta quarta-feira (12). Enquanto logo mais, Bruno Lage é apresentado como novo treinador do clube no Rio de Janeiro, à noite a equipe mede forças com o Patronato em território argentino pelo playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto marcado para as 19h no Estádio Presbítero Bartolomé Grella dá margem para jogadores que estão em ascensão mostrarem serviço.