Novo técnico do Bahia, Rogério Ceni fez seu primeiro jogo pelo Tricolor marcado nesta quinta-feira (14), contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pelo Brasileirão da Série A, e saindo vitorioso pelo placar de 4 a 1, sua segunda maior vitória como estreante. Foi sétima vez na carreira do treinador de 50 anos em que ele fez estreia no comando de uma equipe. Antes já estreou duas vezes pelo São Paulo, duas pelo Fortaleza, e uma por Flamengo e Cruzeiro.