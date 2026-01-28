O Bahia está pronto para a estreia no Brasileirão 2026 a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Corinthians, na Vila Belmiro. Com poucos desfalques na equipe, é provável que Rogério Ceni utilize força máxima para tentar começar a competição mais importante do ano com os três pontos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A tendência é que o treinador repita a base da escalação que entrou em campo na vitória por 5 a 1 contra o Barcelona de Ilhéus, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, partida que Ceni usou para testar seus principais jogadores. A única ressalva é o volante Caio Alexandre, que deve ser substituído por Acevedo devido aos aspectos físicos.

Por outro lado, o atacante Sanabria segue em transição, enquanto o jovem Ruan Pablo foi diagnosticado com lesão ligamentar, depois de uma entorse no tornozelo durante o Ba-Vi, e vai passar por cirurgia.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Corinthians é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Román Gómez), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Acevedo deve ser titular do Bahia contra o Corinthians; veja acima a provável escalação (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assisitrem vídeos de erros e acertos na partida contra o Vitória, os atletas trabalharam enfrentamentos em campo reduzido. Quem foi titular no Ba-Vi fez essa atividade e foi liberado mais cedo para treinar apenas na academia. O restante recebeu instruções para um treino tático. Por fim, foram realizadas atividades de passe, finalização, cruzamentos e cobrança de faltas.

continua após a publicidade

CORINTHIANS X BAHIA

SÉRIE A - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).