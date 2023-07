Agora em caráter oficial, o lateral-esquerdo Camilo Cándido mudou do tricolor uruguaio para o tricolor baiano. Nesta terça-feira (18), o Bahia oficializou a contratação do jogador de 28 anos de idade que, desde 2021, defendia as cores do Nacional.



O acordo entre as partes foi sacramentado em caráter de empréstimo com validade até julho de 2024. Entretanto, existindo opção contratual de compra onde detalhes como, por exempli, um possível valor pré-fixado tem sido mantido em absoluto sigilo.



Esta será a segunda experiência de Camilo fora do futebol charrúa. Formado no Rampla Juniors, ele chegou a ser emprestado ao San Martín San Juan, da Argentina, mas não chegou a efetivamente entrar em campo. Depois disso, defendeu Juventud e Liverpool, ganhando visibilidade suficiente para chamar a atenção do Nacional.