Segundo detalhou o diretor de futebol do Esquadrão, Claudio Santoro, a ideia de ceder Chavez para a equipe que o formou tem, como principal intuito, dar possibilidades maiores de atuação ao atleta de 21 anos de idade. Considerando, principalmente, a alta concorrência existente no elenco do Bahia em seu setor:



- Chávez é um jogador talentoso, de enorme potencial, mas que precisa continuar jogando. Com a chegada do Camilo (Cándido), além das presenças de Matheus Bahia e Ryan, entendemos que o melhor seria emprestar ao clube formador, com possibilidade de jogar competições como a Libertadores, retomar a confiança e voltar para o início da próxima temporada.