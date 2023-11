Os números ganham ainda mais destaque se comparados de maneira coletiva com o restante do grupo do Athletico-PR. A importância do jogador no sistema dos treinadores que passaram pelo clube se dá ao notarmos que eele está presente no top 3 de jogadores mais utilizados pelo clube no ano. Foram 55 jogos disputados, sendo 49 como titular, "perdendo" apenas para Bento em número de partidas.