>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Em março de 2022, o avante brasileiro deixou a equipe lusitana e rumou para a Ásia, mais precisamente para o Shandong Taishan-CHN, pelo preço de dois milhões de euros (R$ 11 milhões na cotação da época).



Mesmo com o fato do jogador ter rescindido com o Athletico antes de assinar com o Santa Clara, em 2019, o Furacão ainda detinha 42,6% dos direitos econômicos de Cryzan. Logo, o clube teria de receber, na época de sua ida par o futebol chinês, R$ 4,6 milhões do montante total da transação, algo que não ocorreu.



Por conta dos juros acumulados desde que a dívida surgiu, o Santa Clara precisou fazer uma renegociação da dívida que já estava sob os cuidados da Fifa. Algo que, consequentemente, poderia acarretar ao clube de Portugal sanções como, por exemplo, ficar impedido de realizações contratações até conseguir honrar o compromisso com o Athletico-PR.