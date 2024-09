Canobbio lamenta gol de Racing pela Copa Sul-Americana. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/09/2024 - 00:15 • Rio de Janeiro

Em estreia do técnico Lucho González, o Athletico-PR foi goleado por 4 a 1 pelo Racing, na Argentina, e está eliminado na Sul-Americana. Na partida de ida, o Furacão saiu com a vantagem de 1 a 0 no placar, mas sofreu gol relâmpago e não se encontrou no El Cilindro.

Como foi a partida?

O Athletico-PR começou com a vantagem no placar, mas não durou um minuto. Almendra acertou uma bomba no ângulo e abriu o marcador para o Racing. O Furacão pouco ameaçou, em chutes de Canobbio e Leo Godoy para fora. O segundo gol saiu aos 22 minutos da primeira etapa com Adrián Martínez. Até aí, o resultado já estaria eliminando o Athletico, mas os argentinos ainda chegaram aos 41, com Roger Martínez, após contra-ataque.

Se a expectativa era para uma reação no segundo tempo, não foi o que ocorreu. Os donos da casa mantiveram a intensidade. Lucho González fez três modificações no intervalo e uma delas foi decisiva. Nikão entrou e diminuiu para o Furacão logo no primeiro minuto. Mas a reação não durou muito tempo. A reação esfriou de vez aos 31. Martirena pegou a sobra fora da área e marcou o quarto gol do Racing. Nos minutos finais, Christian teve um gol anulado por impedimento, mas nada que pudesse salvar a classificação dos brasileiros.

O que vem por aí?

Agora, o Athletico-PR viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (29), às 20h (de Brasília). Ambos foram eliminados das suas respectivas competições internacionais neste quinta-feira (27) e precisam voltar a vencer pelo campeonato nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

Racing 4 x 1 Athletico-PR - Sul-Americana

Quartas de final (volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

🥅 Gol: Agustín Almendra (Racing); Adrián Martínez Racing); Roger Martínez (Racing); Nikão (Athletico-PR); Martirena (Racing);

🟨 Cartões amarelos: Almendra (Racing); Erick (Athletico-PR); Canobbio (Athletico-PR);

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Di Césare, Sosa, Quiros e Matirena; Nardoni, Almendra e Rojas; Quintero, Adrián Martínez e Roger Martínez

Athletico-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick e Bruno Zapelli, Cuello, Canobbio e Mastriani.

🟨 ARBITRAGEM

🟨Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩Auxiliares: Alexander Guzman e David Fuentes (COL)

🖥️VAR: Jhon Ospina (COL))