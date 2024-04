Torcedores detonam Hulk por cavar pênalti para Atlético-MG na final do Mineiro: ‘Ridículo’

Hulk reclamou de pênalti no clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 16:35 • Belo Horizonte (MG)

Na reta final do primeiro tempo entre Cruzeiro e Atlético-MG, Hulk foi lançado em profundidade no campo de ataque e pediu pênalti após dividida com Neris. No entanto, o árbitro não caiu na conversa do jogador, e o VAR não revisou a jogada pelo fato dela ter se iniciado fora da área.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, diversos torcedores detonaram o camisa sete por conta do lance e relembraram outros episódios polêmicos do veterano com equipes de arbitragem. Confira a reação da web: