O Atlético-MG está escalado para o jogo de logo mais contra o Deportes Iquique. Cuca manda força total em busca da primeira vitória da equipe na Sul-Americana. A escalação do Atlético não foge do habitual, mas há uma mudança. Rubens entra no lugar de Gabriel Menino entre os 11 iniciais.

O Galo não conta com Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Igor Rabello (edema na região posterior da coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda) também desfalcam o Atlético por questão física nesta quinta-feira.

Escalações

Escalação do Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Rubens, Alan Franco e Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Escalação do Atlético-MG (Foto: Reprodução / Atlético)

Escalação do Deportes Iquique: Requena; Orellana, Blásquez, Saborit, Rodríguez e Davila; Fernández, Fuentes e Moya; Ramos e Parraguez.

Onde assistir

O Atlético-MG enfrenta o Deportes Iquique nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 2ª rodada da Sul-Americana. A partida será sem público, já que o Galo foi punido pela Conmebol após uso de sinalizadores na Libertadores do ano passado. O confronto válido pela segunda rodada da competição terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).➡️ Assine o plano anual do UOL Play com Paramount+, assista ao jogo e ganhe R$ 40 todo mês no Ingresso.com!

Vale liderança para o Galo

O Galo atualmente ocupa a 3ª colocação com um ponto somado. O líder, Caracas enfrentou o Cienciano nessa terça-feira e a partida terminou empatada em 2 a 2, abrindo a oportunidade para a equipe mineira.

O Caracas possui quatro pontos e um gol de saldo. O Galo, tem um ponto e zero gols de saldo. Em caso de vitória atleticana sobre o Deportes Iquique por dois gols ou mais de diferença passaria a liderança para o Atlético no grupo da Sul-Americana.