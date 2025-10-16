O zagueiro Ruan fez sua estreia como titular pelo Atlético no clássico contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (15). Os times empataram em 1 a 1 na Arena MRV, em jogo da 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor do Atlético deixou uma boa impressão na partida e marcou o gol de empate do Galo. Em um escanteio cobrado rápido pela esquerda, Guilherme Arana achou Ruan que ganhou a disputa aérea e colocou de cabeça a bola no ângulo.

O jogador chegou lesionado ao Galo na janela de transferências do meio do ano (2025) e demorou dois meses para se recuperar e ficar a disposição de Sampaoli. Ruan entrou contra o Sport na última semana após Lyanco se lesionar, mas foi no clássico desta quarta (15) que teve a primeira oportunidade entre os 11 iniciais.

Veja o que disse o técnico Sampaoli após a partida

Ruan comemora gol do Atlético-MG contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Ruan comenta estreia como titular no Atlético

Após a partida o defensor comentou sobre sua atuação individual, mas que busca sempre agregar no coletivo, lamentando o time não ter saído com a vitória.

"Estou muito feliz, poderia estar mais feliz se a gente tivesse encontrado a vitória. Mas sempre feliz que, acho que ao meu ver, a minha felicidade maior é ver que estou conseguindo pegar ritmo de novo depois de quatro meses fora. Consegui estrear também 90 minutos com gol. É muito bom para pegar confiança também e pegar ritmo"

Ruan também comentou sobre como foi a preparação para a partida contra o Cruzeiro:

Conversei muito com a minha família, minha esposa, meus pais, foi muito importante pra mim. Durante a semana eu conversei com o Sampaoli, e com a parte da psicologia do clube também pra me manter tranquilo, pra fazer o que eu sei fazer. Acho que deu tudo certo, graças a Deus, e eu fico muito feliz por isso."

Para finalizar, Ruan ainda comentou sobre o encaixe defensivo com Iván Román:

"O Ivan é um jogador muito promissor na seleção, então não tem muito o que dizer. A gente se adequa ali à linha. Conseguimos fazer um bom jogo. Treinamos bastante no dia a dia também, questão de linha, questão de subidas e descidas além da comunicação, que é muito importante. E eu fico feliz que essa linha deu certo".

Desfalques na zaga

O zagueiro Ruan pode entrar na disputa por uma vaga na zaga do Atlético, uma vez que o capitão do time, Lyanco, passou por cirurgia no tendão de aquiles e só volta ano que vem. Além dele, existe a dúvida se Iván Román seguirá atuando, o atleta tem uma lesão na mão e precisa passar por procedimento cirúrgico. Na partida de ontem ele jogou com uma proteção no local.

