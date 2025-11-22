Sampaoli vai ficar no Atlético-MG para a próxima temporada?
Treinador respondeu sobre futuro
Contratado em setembro pelo Atlético Sampaoli chegou com a missão clara de conquistar a Copa Sul-Americana e se classificar para a Libertadores 2026. No entanto, não conseguiu levantar o troféu da competição continental, foi derrotado nos pênaltis para o Lanús neste sábado (22).
Sampaoli fica no Atlético?
Questionado sobre sua permanência para 2026, o treinador respondeu que tem contrato com a equipe e que irá cumpri-lo. Além disso disse que quer fazer um trabalho a longo prazo no Galo.
"Eu tenho um contrato por dois anos aqui, tenho mais um ano e meio. Quero fazer um projeto a longo prazo no Atlético. No Brasil é um pouco complicado, mas a minha ideia é essa: construir algo como construímos em 2020".
Treinador pediu desculpas a torcida
Sampaoli pediu desculpas a torcida do Atlético, que mais uma vez esteve presente em peso na decisão.
"Pedir desculpas, o time fez o máximo que pode mas não conseguiu a vitória . Valorizo a torcida que viajou para tão longe para ver a equipe campeã, mas acho que o resultado não mostra o que foi o jogo.
O futebol é assim. Tinha que ter um ganhador, certamente pelo jogo deveria ter sido o Atlético. Mas tenho que felicitar o Lanús. É difícil explicar o que aconteceu e o que não conseguimos fazer."
Sequência do Atlético
Após a derrota na final da Sula o único jeito do Galo conseguir vaga a Libertadores do próximo ano é pelo Campeonato Brasileiro. No entanto a missão é complicada, a equipe está a nove pontos da zona de classificação.
Na próxima terça-feira encara o Flamengo, líder da competição às 21h30 na Arena MRV.
