Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 21/07/2025

O elenco profissional masculino do Atlético-MG está de folga nesta segunda-feira após a derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O sub-20 e o sub-17 treinam pela manhã. Veja a programação do Galo nesta segunda-feira (21).

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético está de folga nesta segunda-feira (21). O Galo jogou contra o Palmeiras neste domingo (20) e foi derrotado por 3 a 2, com dois gols de Hulk. A equipe retornou para a capital mineira em voo fretado.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Lucas Evangelista (32'/1°T) (1 a 0); Hulk (41'/1°T) (1 a 1); Júnior Alonso (c) (5'/2°T) (2 a 1); Mauricio (31'/2°T) (3 a 1); Hulk (46'/2°T) (3 a 2)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (PAL); Gabriel Menino, Rômulo (CAM), Lyanco (CAM) e Hulk (CAM);

🔴 Cartão vermelho: -

Os jogadores descansam nesta segunda para seguirem a preparação para o próximo confronto, que ocorrerá ainda nesta semana.

Futebol de base

As equipes sub-20 e o sub-17 do Atlético treinam na parte da manhã. A categoria mais velha fará atividade na Cidade do Galo, às 9h30. Já a outra categoria, treina no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 10h30.

O Galinho sub-17 joga contra o Flamengo nesta terça-feira (22), pelo Brasileirão da categoria, e já está no Rio de Janeiro.

