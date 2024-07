Relacionados do Atlético-MG tem retorno importante e presença de Fausto Vera

Gabriel Milito, técnico do Galo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG divulgou, na noite desta segunda-feira (29), a lista de relacionados para os próximos jogos. Dois nomes chamam atenção dentre os disponíveis: Rubens e Fausto Vera. O Galo entra em campo contra o CRB, nesta quarta-feira (31), no Estádio Rei Pelé, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O retorno mais importante é de Rubens. O ala/meia estava afastado desde abril quando sofreu uma dura lesão no joelho esquerdo. Na última semana, o jogador foi liberado para retornar e agora pode voltar a ser relacionado pelo técnico Gabriel Milito.

A ausência de Rubens foi muito sentida, sobretudo, durante a Copa América, já que Arana foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e era a primeira opção para a vaga.

Outra presença importante entre os nomes divulgados pelo Galo foi de Zaracho. O meia ficou o último mês fora tratando uma pubalgia. Agora, porém, ele terá de disputar posição com Bernard.

A presença curiosa na lista, no entanto, é Fausto Vera. O volante não poderá ser utilizado contra o CRB por já ter vestido as cores do Corinthians na Copa do Brasil. No entanto, como o Atlético-MG vai de Maceió direto para Criciúma, onde enfrenta o time da casa, no fim de semana, pelo Brasileirão, decidiu levar o jogador.

Sem Vera, fica a expectativa, portanto, para o retorno de Alan Franco para a posição. Desde a chegada de Fausto, Milito tem optado por deixar o segundo volante como opção.

A provável escalação do Galo tem: Matheus Mendes, Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana, Battaglia (Alan Franco), Otávio, Bernard, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk.

