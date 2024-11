Rafael Menin, um dos acionistas do Atlético-MG (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 03:15 • Belo Horizonte

Rafael Menin, um dos principais acionistas da SAF do Atlético-MG, veio a público neste domingo (6), após a derrota para o Flamengo na Arena MRV, para elogiar a campanha do Galo na Copa do Brasil e a dedicação dos atletas. Contudo, ao ser questionado a respeito dos casos de violência que tomaram conta do estádio após o gol do rubro-negro, o empresário se negou a falar sobre o assunto e afirmou que, no momento, "não era a hora" de abordar tal tema.

-Não é hora de falar de intercorrência. Aconteceu, infelizmente, mas vamos falar do jogo, chegamos à final, vencemos etapas muito importantes, só dois times chegam. É uma competição com noventa e tantos clubes, dois chegaram - declarou o empresário.

Tentativa de invasão

Após Plata balançar as redes na Arena MRV, aos 37 da etapa final, a torcida do Galo arremesou objetos e bombas no gramado, além de tentar invadir o gramado e entrar em confronto com os seguranças do estádio.

Menin lamentou os erros do Galo e citou que o maior objetivo do clube continua sendo a conquista da Conmebol Libertadores.

▶️Milito lamenta derrota, mas revela objetivo do Atlético-MG na temporada

Flamengo leva a taça da Copa do Brasil 2024 em cima do Atlético-MG. Na foto, Paulinho, do Galo, e Erick, do rubro-negro (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-Uma bola que não entra muda tudo, e infelizmente ela não entrou. Mas, mesmo assim, temos muito orgulho do que o time fez neste ano. Ainda temos o Campeonato Brasileiro pela frente, com mais sete partidas, e o maior objetivo do ano, que é a Libertadores. Tenham certeza de que a equipe vai deixar tudo em campo, com total apoio da nossa torcida, que estará em peso em Buenos Aires, nos apoiando na grade decisão - afirmou o empresário.

E a Libertadores?

Sem tempo para sofrer, o Galo já vira a chave não só para a sequência do Campeonato Brasileiro, como também para a final da Conmebol Libertadores, a ser disputada em jogo único no dia 30 de novembro, contra o Botafogo, no Estádio Monumental de Nuñez.

-Agora é hora de lamber as feridas, mas a partir de amanhã é vida nova. O esporte é assim: é hora de levantar a cabeça. Estamos tristes, claro, mas sabemos que o futuro nos reserva grandes desafios. O foco agora é na Libertadores, temos que parabenizar nosso elenco, que se dedicou ao máximo em campo. Fizemos o que estava ao nosso alcance - declarou Menin.