Após a vitória em cima do Bahia por 1 a 0, a equipe do Atlético-MG se reapresentou na última terça-feira (15) após ter um dia de folga. Nas atividades propostas ao elenco, o presidente do clube, Sérgio Coelho esteve mais uma vez presente em campo, e foi visto conversando com Rodrigo Caetano, o diretor de futebol. O presidente está sendo mais ativo e presente nos treinamentos.