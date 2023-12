O Atlético-MG se prepara para a primeira janela de transferências sob nova gestão, após o aporte inicial na Sociedade Anônima do Futebol do clube, feito em novembro, no valor de R$ 506 milhões. O presidente do conselho da SAF e um dos investidores, Rubens Menin, e o presidente do Galo, Sérgio Coelho, apresentaram metas e explicaram o funcionamento do novo modelo.