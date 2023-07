A prisão foi feita na praia de Porto do Mangue, em Areia Branca, no Oeste potiguar, pela equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam). O paradeiro do foragido foi descoberto após denúncia anônima. Segundo informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Eliton de Melo Santos tinha mandado de prisão em aberto de cinco anos e seis meses pelo sequestro.