O Atlético-MG anunciou a liberação do atacante Pavón e do zagueiro Bruno Fuchs do departamento médico do clube. Agora, a dupla estará à disposição do técnico Felipão. Pavón não esteve em campo no duelo contra o Goiás por uma pubalgia, mas agora poderá enfrentar o Grêmio, no sábado (22), às 21h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.