O Conselho Deliberativo do Atlético-MG está decidindo, entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21), o destino do clube. Os conselheiros estão votando se aprovam ou não a criação da SAF do Alvinegro. E entre protestos da torcida e contestações de conselheiros sobre o modelo da SAF, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, saiu em defesa da mudança e fez um desafio: