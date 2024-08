Milito faz forte cobrança ao elenco do Atlético-MG: ‘Humildade, concentração e compromisso’

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 11:00 • Belo Horizonte (MG)

CRB e Atlético-MG ficaram no empate, por 2 a 2, no Estádio Rei Pelé, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, no jogo disputado em Maceió, chamou atenção que o Galo sofreu dois gols para os donos da casa em apenas seis minutos de partida. O técnico Gabriel Milito mostrou insatisfação e cobrou o elenco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na opinião do treinador atleticano, é preciso seguir uma cartilha e ter aplicação tática para sonhar com grandes títulos na temporada 2024.

-Nós temos que ter suficiente humildade, jogando com o mesmo compromisso e concentração, se quisermos aspirar coisas importantes. Esta deve ser a mentalidade de toda a equipe em todos os jogos. Aprenderemos a lição que nos deu o rival, para melhorar para o futuro - observou.

Embora tenha começado a partida com dois gols contrários, o Galo foi em busca do resultado. Ainda no primeiro tempo, de pênalti, Paulinho marcou. Na etapa complementar, Gustavo Scarpa marcou um belo gol para ampliar e dar números finais a partida.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

-Gostei da reação, mas não gostei do início do jogo. Depois, o que foi o restante da partida, fomos claramente superiores. O empate foi merecido, mas a vitória também seria justa. Agora teremos 90 minutos em nossa casa, que não serão nada fáceis. Não existe equipe mais forte que outra. Há que demonstrar e jogar. Se é melhor, tem que mostrar. Antes, para o lado externo, jornalistas e torcedores podem falar o que quiserem - finalizou.

O Galo agora viaja para Criciúma, onde enfrenta o time da casa, pelo Campeonato Brasileiro. Para a próxima partida, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com o atacante Hulk. O camisa 7 sofreu uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar o time alvinegro nas próximas partidas.