Rubens Menin garante orçamento competitivo no Atlético-MG para 2025

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 21:29 • Belo Horizonte

Vivo em três competições, o Atlético-MG segue focado na Copa do Brasil e na Libertadores, mas internamente o assunto do orçamento para a próxima temporada já é discutido nos bastidores.

Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Galo, garantiu ao torcedor que os investimentos para 2025 não irão depender da conquista de títulos na atual temporada.

O planejamento do ano que vem não vai mudar, tendo ou não título. A única coisa que vai mudar é se, de repente, a gente ficar fora da Libertadores e disputar a Sul-Americana - afirmou o empresário alvinegro.

Na 10ª posição no Brasileiro com 37 pontos, o Galo está a 14 pontos do Flamengo, último colocado no G4, e a 9 pontos do Internacional, que fecha o G6.

Com dois jogos em atraso - contra o Grêmio e Athletico-PR - o time mineiro vem oscilando na tabela e não consegue manter uma campanha regular no campeonato nacional.

Time forte em 2025

Menin ainda ressalta que o objetivo é estar entre o 6° ou 7° colocado ao fim das 38 rodadas.

- Não podemos ficar fora da Libertadores ano que vem. Precisamos estar entre o 6° ou 7° colocado, dependendo de quem for campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nós vamos ter um time forte, cada vez melhor, com um orçamento competitivo. Isso podem ter certeza. - concluiu o dono da SAF.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, após a 29ª rodada, o Galo tem 4,1% de chances de classificação para a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. Nas semifinais da competição internacional e da Copa do Brasil, o Atlético busca a conquista do título em um desses torneios para garantir de vez uma vaga na tão sonhada Copa Libertadores.