Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 12:34 • Belo Horizonte (MG)

O novo zagueiro do Atlético-MG, Lyanco, garantiu que está pronto para iniciar os trabalhos com a camisa do Galo. Em entrevista para a TV Galo, o jogador falou sobre como pode contribuir e quais são suas principais qualidades.

— O número um é a vontade de jogar, a raça. Acho que isso todos vão ver, é o meu ponto mais forte. De qualidade técnica é velocidade. É jogar com muita vontade, raça, qualidade técnica com a bola, velocidade e força — observou.

Um dos pontos fortes do esquema tático de Gabriel Milito, com a saída de bola iniciando pelo zagueiro.

— Com certeza (faço a saída de bola). Eu já vinha acompanhando os jogos do Atlético. Isso foi um dos meus pensamentos na hora de fazer a escolha de vir para o Atlético. Juntou o que o treinador gosta de jogar e o que eu posso ajudar o clube. Isso pode ser muito importante para mim, jogar na linha de três, pelo meio, pelo lado… com certeza vai bater a qualidade que eu tenho com a forma do treinador jogar — salientou.

Lyanco ainda mandou recado para a torcida do Atlético-MG. Ele garantiu foco para crescer junto com o Galo.

— Chegou um cara sonhador demais, muito feliz de estar aqui. Sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, mas acho que o Atlético vai ser um dos melhores que já passei. Vamos juntos, tamo junto. Aqui, além de pessoa, vai ter um atleta que vai estar à disposição do Atlético — concluiu.