O atacante Hulk abriu os caminhos da vitória do Atlético-MG sobre o Bragantino, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25). O camisa 7 do Galo revelou que está jogando no sacrifício e que está com dores há três semanas no músculo adutor.



- Já tem umas três semanas que venho com o adutor carregado, um pouco pesado, jogo após jogo, agora essa sequência de jogos a cada três dias - disse Hulk em entrevista ao "Canal Breno Galante". E completou: