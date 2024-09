Hino do Atlético-MG: veja letra, origem e história da música

Hino do Atlético-MG é uma ode ao clube atleticano. (Foto: Reprodução / Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 17:33 • São Paulo

O hino do Atlético-MG, escrito e composto por Vicente Motta em 1969, é uma das músicas mais simbólicas do futebol brasileiro. Motta, além de compositor, era publicitário e ficou conhecido por sua habilidade em criar jingles comerciais. Convidado pelo clube para criar uma canção que capturasse o espírito do Atlético, ele apresentou uma música vibrante, que se tornaria a trilha sonora oficial do time e um dos hinos mais entoados pela torcida nos estádios e celebrações.

Antes da criação do hino do Atlético-MG, o clube já tinha outras músicas associadas ao clube, mas faltava uma canção oficial que unisse a paixão da torcida e o orgulho do clube. O hino do Atlético-MG foi rapidamente aceito pelos torcedores, tornando-se parte essencial da cultura atleticana.

Letra do hino do Atlético -MG

Nós somos do Clube Atlético Mineiro

Jogamos com muita raça e amor

Vibramos com alegria nas vitórias

Clube Atlético Mineiro

Galo Forte Vingador

Vencer, vencer, vencer

Este é o nosso ideal

Honramos o nome de Minas

No cenário esportivo mundial

Lutar, lutar, lutar

Pelos gramados do mundo pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Nós somos campeões do gelo

O nosso time é imortal

Nós somos campeões dos Campeões

Somos o orgulho do esporte nacional

Lutar, lutar, lutar

Com toda nossa raça pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Nós somos campeões do gelo

O nosso time é imortal

Nós somos campeões dos Campeões

Somos o orgulho do esporte nacional

Lutar, lutar, lutar

Com toda nossa raça pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Significado do hino do Atlético -MG

A letra do hino do Atlético-MG é direta e emocionante. Ela começa com "Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor", uma frase que reflete o compromisso dos jogadores com o time e o apoio incondicional dos torcedores. A palavra "raça" é chave no vocabulário atleticano, representando a determinação do clube em superar desafios. Outro trecho marcante é o refrão "Vencer, vencer, vencer", que simboliza a busca incessante por conquistas, um objetivo presente em cada competição disputada pelo Atlético-MG.

A letra segue exaltando as conquistas do clube e a força de sua torcida, ressaltando a união entre o time e seus torcedores. A paixão e o amor pelo clube são temas centrais do hino do Atlético-MG, que reforçam a identidade do clube como um time de guerreiros.

Melodia

A melodia do hino do Atlético-MG é simples, mas carregada de emoção, com acordes que facilmente ressoam nos estádios, sendo acompanhada por milhares de vozes. A popularidade da música cresceu ao longo dos anos, tornando-se parte inseparável da cultura do clube. Durante jogos importantes, especialmente em momentos decisivos, o hino é entoado com fervor pelos torcedores, criando uma atmosfera única e contagiante nas arquibancadas.

O hino do Atlético-MG é frequentemente associado a momentos de glória na história do clube. Um exemplo marcante foi na conquista da Copa Libertadores da América, em 2013. Naquela ocasião, o hino foi entoado por torcedores e jogadores em meio às celebrações, simbolizando a grande vitória do time. A música é um símbolo de resistência, mostrando que, mesmo nas adversidades, o Atlético segue lutando para alcançar seus objetivos.

Uma curiosidade interessante é que o hino do Atlético-MG já foi interpretado por diferentes artistas brasileiros, ganhando novas versões ao longo dos anos. Embora a versão original seja a mais conhecida, as novas interpretações ajudaram a manter a música viva e relevante para as novas gerações de torcedores. Além disso, o hino também é frequentemente tocado em versões instrumentais, usadas em eventos do clube.