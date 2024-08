Gustavo Scarpa valoriza empate, mas lamenta postura inicial: ‘Inaceitável’

Foto: Pedro Souza / Atlético







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:11 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG ficou no empate, por 2 a 2, com o CRB, na noite desta quarta-feira (31), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Diante das circunstâncias, com o Galo iniciando o jogo com dois gols sofridos nos seis primeiros minutos, o meia Gustavo Scarpa valorizou o resultado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-Como grupo, conversávamos e olhávamos um para o outro e sabíamos que dava para buscar a virada, mas não deu certo. Dadas as devidas circunstâncias, foi bem-vindo o empate - destacou Scarpa em entrevista ao Amazon Prime.

No entanto, Scarpa fez questão de enfatizar os gols sofridos em seis minutos. O meia destacou que um time como o Atlético-MG não pode sofrer desta maneira.

-Tentamos tirar as coisas boas. Mostramos nosso poder de reação, mas aquilo que fizemos nos primeiros minutos, no nível que queremos chegar, é inaceitável. Mas, assim... Importante foi que a equipe conseguiu se ajustar da forma que deu, buscamos a virada - finalizou.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Galo e CRB se encontram novamente na próxima quarta-feira (31), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Quem vencer avança para às quartas de final da Copa do Brasil.