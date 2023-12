Com a retomada de Guilherme Arana, o Atlético-MG teve a melhor campanha do returno no Brasileirão, mas o gás da equipe na segunda metade do campeonato não foi o suficiente para o Galo terminar com o título brasileiro. Após a derrota por 4 a 1 diante do Bahia, a equipe mineira terminou com 66 pontos, na terceira colocação.