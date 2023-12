A maior margem aberta pelo Galo em uma partida de Campeonato Brasileiro foi de seis gols, lá em 1982, diante da Desportiva, clube do Espírito Santo. A última vitória por sete gols de diferença da equipe mineira aconteceu há 13 anos, em 2010, quando bateu o Juventus, do Acre, por 7 a 0, pela Copa do Brasil.