Escalações de América-MG x Atlético-MG: Hulk fica no banco

A final do Campeonato Mineiro tem escalações de América-MG x Atlético-MG confirmadas. O atacante Hulk, do Galo, começará no banco a segunda partida da decisão, neste sábado (15), às 16h30, no Mineirão. Recuperado de contusão na coxa direita, que o deixou de fora das duas últimas partidas da equipe, Hulk é o artilheiro da competição, com sete gols em sete jogos.

Com a vantagem obtida no primeiro jogo, quando venceu por 4 a 0, o Atlético-MG pode perder até por três gols de diferença para conquistar o título mineiro. O América terá de golear por quatro gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis ou por cinco gols para ser campeão.

Escalações de América-MG x Atlético-MG

O técnico Cuca decidiu repetir a escalação da primeira partida, quando o Atlético-MG goleou por 4 a 0 e praticamente garantiu o hexacampeonato mineiro. O Galo vai jogar com:

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens; Cuello e Rony.

O técnico do América, William Batista, mais uma vez, não poderá contar com o goleiro Matheus Mendes, já que o clube decidiu não pagar R$ 750 mil para poder escalar o jogador emprestado pelo Atlético-MG. Também ficam de fora o volante Cauan Barros, expulso no primeiro jogo, e o volante Alê e o meia Benítez, contundidos. O atacante Figueiredo recuperou-se de lesão muscular na coxa esquerda.

O América vai jogar com:

Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Miqueias e Yago Santos; Fabinho, Jonathas e Figueiredo.

América optou por levar segundo jogo da final contra o Atlético-MG para o Mineirão

Numa demonstração de que não acredita mais no título, a diretoria do América optou por levar o segundo jogo para o Mineirão, com o objetivo de faturar com uma boa renda, proporcionada pela torcida atleticana. Campeão pela última vez em 2016, justamente contra o Galo, o Coelho somente conseguiu vencer o clássico por quatro gols de vantagem em duas ocasiões, em 1922 e 1993, e por cinco gols de diferença apenas em 1919.

