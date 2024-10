Escalação do Atlético-MG: com desfalques, Milito usa poder ofensivo

Miliot escala time ofensivo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 18:46 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (09). O time que Gabriel Milito traz para a Arena MRV conta com nove desfalques, entre lesionados, suspensos e convocados. Como surpresa, Deyverson vai iniciar a partida ao lado de Hulk e Paulinho, enquanto Igor Gomes se mantém no banco. A bola rola a partir das 19h30 e terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️ Acompanhe Atlético-MG x Grêmio em tempo real no Lance!

Éverson está suspenso por levar cartão vermelho na partida contra o Vitória, e Matheus Mendes defenderá a meta atleticana.

O Atlético entra em campo com: Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Deyverson volta ao time titular do Galo. Foto: Gilson Lobo/AGIF

DM ATLÉTICO: o meia-atacante Matías Zaracho realizou corridas no gramado, mas ainda se recupera da cirurgia de hérnia do esporte. O atacante Alisson (coxa esquerda), na transição, fez trabalhos físicos à parte. Guilherme Arana (coxa esquerda), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito) ficaram na fisioterapia.

AUSÊNCIAS: O goleiro Everson será desfalque por suspensão automática de cartão vermelho. Os atletas Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) estão com as respectivas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa de 2026.

Em 10° lugar, com 37 pontos, o Galo vai em busca de uma vitória em casa para cessar o período de oscilação no Campeonato Brasileiro.

Se somar os três pontos diante da equipe gaúcha, o Atlético assume a nona colocação na tabela. Em caso de derrota, o Grêmio ocupa o lugar do time alvinegro.

A partida, válida pela 6° rodada, foi adiada devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-MG e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

6ª RODADA- CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Paulinho; Hulk e Deyverson.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; Igor Serrote, Rodrigo Ely. Jemerson e Reinaldo; Dodi, Pepê, Aravena, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte