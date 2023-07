O atacante Bruno Rodrigues é um dos grandes nomes do elenco do técnico Pepa, do Cruzeiro. A Raposa possui apenas 33% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tombense tem o restante. Neste contexto, o mais provável era que o clube da Zona da Mata de Minas decidisse sozinho caso chegue uma proposta pelo atacante, visto que é o dono majoritário.