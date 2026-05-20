Atlético e Instituto Galo lançam programa com ingressos sociais: confira requisitos para participar

O Atlético em parceria com o Instituto Galo, órgão social do clube, lançaram nesta quarta-feira (20) uma nova modalidade de associação. O programa “Galo na Veia IG” foi criado para permitir que torcedores em situação de vulnerabilidade social possam assistir aos jogos na Arena MRV com ingressos a preço social.

O Atlético em parceria com o Instituto Galo, órgão social do clube, lançaram nesta quarta-feira (20) uma nova modalidade de associação. O programa "Galo na Veia IG" foi criado para permitir que torcedores em situação de vulnerabilidade social possam assistir aos jogos na Arena MRV com ingressos a preço social.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O programa terá o início das inscrições no próximo domingo (24) de 9h às 15h na esplanada da Arena MRV. Confira os requisitos para participar da iniciativa:

Critérios

Histórico no programa : não ter feito parte de nenhuma outra categoria do Galo na Veia nos últimos três anos. Este critério garante que novos participantes tenham prioridade no acesso aos benefícios do programa;

: não ter feito parte de nenhuma outra categoria do Galo na Veia nos últimos três anos. Este critério garante que novos participantes tenham prioridade no acesso aos benefícios do programa; Renda : possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos conforme apuração da equipe do Instituto Galo, em parceria com a do Galo na Veia;

: possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos conforme apuração da equipe do Instituto Galo, em parceria com a do Galo na Veia; Manutenção da anuidade : manter em dia a anuidade do programa no valor de R$ 13,00

: manter em dia a anuidade do programa no valor de R$ 13,00 Beneficiados: Será limitado a 1113 o número de beneficiados no primeiro momento.

Benefícios

Acesso a um número pré-determinado de ingressos de acordo com a expectativa de público, garantindo um mínimo de 513 ingressos (1,11% da capacidade do estádio) no valor de R$13. O ingresso é vinculado ao CPF do associado sem a possibilidade de transferência. Ambulatório do instituto galo: acesso a consultas médicas eletivas no futuro ambulatório do instituto galo, que está em fase de projeto Educação: acesso a curso gratuito de inglês Formação profissional: acesso a cursos profissionalizantes online ou presenciais Curso gratuito de desenvolvimento de softwares

Ação realizada pelo Instituto Galo (reprodução Instituto Galo)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.