Atlético e Instituto Galo lançam programa com ingressos sociais: confira requisitos para participar
Benefício permite que torcedores em vulnerabilidade social vão à Arena MRV
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O Atlético em parceria com o Instituto Galo, órgão social do clube, lançaram nesta quarta-feira (20) uma nova modalidade de associação. O programa "Galo na Veia IG" foi criado para permitir que torcedores em situação de vulnerabilidade social possam assistir aos jogos na Arena MRV com ingressos a preço social.
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O programa terá o início das inscrições no próximo domingo (24) de 9h às 15h na esplanada da Arena MRV. Confira os requisitos para participar da iniciativa:
Critérios
- Histórico no programa: não ter feito parte de nenhuma outra categoria do Galo na Veia nos últimos três anos. Este critério garante que novos participantes tenham prioridade no acesso aos benefícios do programa;
- Renda: possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos conforme apuração da equipe do Instituto Galo, em parceria com a do Galo na Veia;
- Manutenção da anuidade: manter em dia a anuidade do programa no valor de R$ 13,00
- Beneficiados: Será limitado a 1113 o número de beneficiados no primeiro momento.
Benefícios
- Acesso a um número pré-determinado de ingressos de acordo com a expectativa de público, garantindo um mínimo de 513 ingressos (1,11% da capacidade do estádio) no valor de R$13. O ingresso é vinculado ao CPF do associado sem a possibilidade de transferência.
- Ambulatório do instituto galo: acesso a consultas médicas eletivas no futuro ambulatório do instituto galo, que está em fase de projeto
- Educação: acesso a curso gratuito de inglês
- Formação profissional: acesso a cursos profissionalizantes online ou presenciais
- Curso gratuito de desenvolvimento de softwares
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