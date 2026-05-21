Atlético joga a 'vida' na Sul-Americana: confira o cenário para avançar de fase

O Atlético entra em campo nesta quinta-feira (21) em um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, quando recebe o Cienciano, do Peru, às 19h, na Arena MRV, pela quinta rodada da fase de grupos da competição. O resultado é crucial para o Galo manter vivo o sonho de classificação à próxima fase.

O Atlético entra em campo nesta quinta-feira (21) em um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, quando recebe o Cienciano, do Peru, às 19h, na Arena MRV, pela quinta rodada da fase de grupos da competição. O resultado é crucial para o Galo manter vivo o sonho de classificação à próxima fase.

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Mesmo na lanterna do Grupo B, o Galo mantém chances reais de classificação no torneio continental. Para garantir ao menos a segunda colocação, que leva aos playoffs contra equipes vindas da Libertadores, o Atlético precisa vencer os dois jogos restantes da fase de grupos (Cienciano e Puerto Cabello. Caso conquiste as duas vitórias, chegará a 10 pontos, pontuação suficiente para assegurar, no mínimo, o segundo lugar.

Também há a possibilidade de classificação com uma vitória e um empate. Nesse cenário, porém, o clube dependeria de uma combinação de resultados favoráveis nos demais jogos do grupo.

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Já a briga pela liderança, que garante vaga direta nas oitavas de final, é mais complicada. Além de vencer os dois compromissos, o Atlético precisará derrotar o Cienciano por pelo menos dois gols de diferença, revertendo a desvantagem no confronto direto após a derrota por 1 a 0 no Peru. Também será necessário torcer por um tropeço do Juventud (URU), que ainda enfrenta Puerto Cabello e Cienciano nas rodadas finais. Um empate em qualquer dessas partidas já beneficiaria o time brasileiro.

Classificação do grupo B na Sul-Americana

1º – Cienciano-PER: 7 pontos – 2V, 1E, 1D, 4GM, 4GS, 0SG

2º – Puerto Cabello-VEN: 6 pontos – 2V, 0E, 2D, 5GM, 7GS, -2SG

3º – Juventud-URU: 5 pontos – 1V, 2E, 1D, 8GM, 5GS, 3SG

4º – Atlético: 4 pontos – 1V, 1E, 2D, 5GM, 6GS, -1SG

V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GM = gols marcados; GS = gols sofridos; SG = saldo de gols.

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Atlético contra o Juventud pela Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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