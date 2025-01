Definida a escalação do Atlético-MG para o jogo com o Pouso Alegre

O técnico Guilherme Della Déa acaba de divulgar a escalação do Atlético-MG para o jogo deste domingo (26) com o Pouso Alegre, válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. As equipes se enfrentam a partir das 16h no Manduzão, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

O Atlético-MG mais uma vez vai para o jogo com o time alternativo, já que a equipe principal está voltando dos Estados Unidos, onde realizou pré-temporada.

Assim, a escalação do Atlético-MG para a partida com o Pouso Alegre terá Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vítor, Eric, David Kauã e Robert; Louback e Luiz Filipe.

Com dois empates e apenas um gol marcado nas duas primeiras rodadas, o time da capital precisa vencer neste domingo para tentar embalar no Campeonato Mineiro. O Atlético-MG vai para o jogo amargando a lanterna do Grupo A, com dois pontos. O líder é o Betim, que tem 7.

Escalação do Pouso Alegre para enfrentar o Atlético-MG

Adversário deste domingo, o Pouso Alegre está em crise já na terceira rodada do campeonato. Na quinta-feira, a equipe foi goleada pelo América-MG por 7 a 0, o que causou a queda do técnico Igor Guerra. O gerente de futebol do clube, Henrique Pacheco, vai comandar o time neste domingo.

A escalação do Pouso Alegre para o jogo com o Atlético-MG está confirmada com Adilson; Rafinha, Victão, Mailson e Jonathan; Felipe Moreira, Magno, Sandro e Ray; Maxuel e Foguinho.

Lanterna do Grupo C, o time da casa tenta diante do Atlético-MG marcar seus primeiros pontos no campeonato. O jogo deste domingo tem arbitragem de Hieger Túlio Cardoso, auxiliado por Augusto Magno de Ramos e Weyder Marques Borges.