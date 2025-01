Cuca valoriza o elenco do Atlético-MG e manda recado à torcida: ‘Estou motivado’

Cuca concedeu sua primeira entrevista após ser anunciado como treinador do Atlético-MG para as próximas duas temporadas. Com uma história marcante no Galo, o técnico destacou o retorno ao clube e comentou sobre o planejamento para 2025.

É a quarta passagem do treinador pelo Atlético-MG. Entre suas campanhas de destaque no clube estão os títulos da Libertadores, em 2013, e a vitoriosa temporada de 2021, quando o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

— Eu me sinto muito a vontade aqui, é um tempo que a gente ganha porque eu já conheço a casa, conheço tudo e estou muito motivado para fazer um grande trabalho, fazer grandes campanhas nos campeonatos que disputarmos e estou muito esperançoso em montar uma equipe forte — disse o treinador em entrevista ao canal oficial do clube.

Volta por cima após decepções

Na última temporada, o Galo foi vice-campeão da Copa do Brasil, quando perdeu para o Flamengo, e da Libertadores, conquistada pelo Botafogo. Apesar das campanhas nos torneios eliminatórios, a equipe não foi bem no Brasileirão e se salvou do rebaixamento apenas na última rodada, após vitória por 1 a 0 sobre o Athletico.

Gabriel Milito não resistiu a crise do final do ano e foi demitido. Cuca elogiou o trabalho do antecessor, destacou que finais são decididas por detalhes e declarou que entende o torcedor, mas que é necessário olhar positivamente para a última temporada

— Eu vejo hoje o torcedor machucado, sentido, mas cara na boa, eu acho que ele tem que estar orgulhoso, ele pode ter esse sentimento pelas derrotas nas finais, mas cara, chegamos em duas finais, não é fácil. Uma bola que entra poderia levar a final para os pênaltis e ser campeão de uma Libertadores, não foi um trabalho ruim. Foram campanhas boas com finais ruins — disse o treinador.

Planejamento para 2025

O Atlético-MG realizará sua pré-temporada nos Estados Unidos, participando do FC Series, um torneio realizado na Flórida. O Galo terá dois compromissos em janeiro: no dia 18, sábado, estreia na temporada contra o Cruzeiro. Uma semana depois, o time comandado por Cuca enfrentará o Orlando City.

A competição será disputada simultaneamente ao início do Campeonato Mineiro, que começa no dia 19 de janeiro. O Galo irá utilizar a equipe sub-20 nas primeiras três rodadas do torneio, em jogos contra Aymorés, Democrata e Pouso Alegre.

— Nós temos um time bom, o trabalho começa na parte tática e técnica, já com essa viagem que temos aos EUA, com esse que disputamos lá em paralelo com o Campeonato Mineiro, que também já temos que pensar porque sabemos que é um torneio de tiro curto.