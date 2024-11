Conmebol revela bola a ser usada na final da Copa Libertadores

Conmebol apresenta bola que será utilizada na final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Divulgação/Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

Nesta terça-feira (5), a Conmebol, em parceria com a Puma, revelou o design especial da bola que será utilizada na final da Copa Libertadores. No dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília), Atlético-MG e Botafogo vão se enfrentar na partida decisiva do torneio continental, que ocorrerá no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

A bola foi batizada de Puma Cumbre, em homenagem à cordilheira que atravessa a América do Sul.

Nas fases anteriores da competição, o modelo predominava em branco com detalhes em laranja e azul. Para a final, a Cumbre aparece em uma versão em preto e dourado, mantendo a base branca.

-Este design exclusivo, inspirado no continente americano, combina um elegante tom branco com detalhes em preto e dourado, captando a essência do torneio mais importante do continente, que une comunidades e torcedores - afirmou a entidade.

▶️Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Estádio Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

▶️Atlético-MG x Athletico-PR: confronto tem nova data definida

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Conmebol ainda detalha as tecnologias presentes na bola, que proporcionam alto desempenho e mais aerodinâmica durante a partida.

-Fabricada com tecnologia de alto desempenho e com certificação FIFA Quality Pro, a bola garante ótimo desempenho em campo. A sua construção selada com 12 painéis proporciona um equilíbrio perfeito, enquanto as costuras profundas melhoram a aerodinâmica. Além disso, sua válvula PUMA Air Lock garante excelente retenção de ar durante toda a partida.

Quem leva a taça?

O Galo garantiu vaga após eliminar o River Plate na semifinal. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, na Arena MRV, venceu por 3 a 0. Na volta, em solo argentino, o resultado foi 0 a 0 e carimbou a vaga alvinegra para a final.

Do outro lado, o Glorioso passou pelo Peñarol. Na ida, aplicou uma histórica goleada por 5 a 0, no Nilton Santos. Na segunda partida, perdeu por 3 a 1.