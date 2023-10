Na volta do intervalo, o jogo ficou mais disputado. Everson salvou o Atlético-MG depois de uma forte cabeçada de Igor Gomes. O Galo foi se aproveitando dos erros do Internacional e abriu o placar com Hulk, no rebote de uma cabeçada de Alan Franco. O time conseguiu ampliar com Igor Gomes, depois de um erro do seu xará que joga no Colorado. Hugo Mallo ainda foi expulso, nos acréscimos, por entrada em Guilherme Arana.