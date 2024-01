O Atlético-MG busca a repatriação de Bernard, atacante campeão da Copa Libertadores pelo time mineiro. As conversas estão em andamento e o jogador já se mostrou disposto a voltar a vestir a camida do Galo. No entanto, já se passaram 10 anos da sua saída e muitos torcedores não puderam acompanhar o desempenho do atacante na Europa. Por isso, o Lance! te conta os números do brasileiro nessa uma década fora do país.