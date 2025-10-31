Atlético-MG: vacina e documentos, confira o necessário para entrar no Paraguai, em final da Sul-Americana

A torcida do Atlético que deseja ir a Assunção no Paraguai para assistir a final da Sul-Americana deve estar atenta aos documentos e vacina solicitados para entrar no país. A decisão acontece contra o Lanús (ARG) no dia 22 de Novembro, no estádio Defensores del Chaco.

A torcida do Atlético que deseja ir a Assunção no Paraguai para assistir a final da Sul-Americana deve estar atenta aos documentos e vacina solicitados para entrar no país. A decisão acontece contra o Lanús (ARG) no dia 22 de Novembro, no estádio Defensores del Chaco.

continua após a publicidade

Confira tudo o que é necessário para os torcedores atleticanos terem acesso a capital paraguaia:

Documentação

Como documentação para entrar no país, é permitido passaporte ou identidade. É importante estar atento as condições de conservação e o tempo de expedição, só são aceitos documentos emitidos há no máximo 10 anos. Outro ponto de atenção é sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que não é válida como documento para ingressar ao território paraguaio. Vistos não são necessários para entrada.

Vacina febre amarela

Outro item obrigatório é o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra febre amarela, emitido pela Anvisa, com a vacina aplicada com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem. O torcedor que não tiver o comprovante deve buscar qualquer unidade básica de saúde (Postos de Saúde do SUS) para ser vacinado. Uma dose confere proteção por toda vida.

continua após a publicidade

Carta verde (automóvel)

Para aqueles que vão de carro além dos documentos citados acima, é necessário toda a documentação do veículo e a Carta Verde, uma espécie de seguro para transitar em automóveis em países da Mercosul. O seguro deve ser contratado em corretoras de seguros, seguradoras online, bancos e nos aplicativos da seguradoras; com antecedência para evitar problemas sendo exigido assim que o veículo cruza a fronteira, mesmo que a viagem seja curta. Importante estar atento que em caso de carro alugado verificar se a locadora autoriza o trânsito internacional e quais são os requisitos.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG