Atlético-MG: vacina e documentos, confira o necessário para entrar no Paraguai, em final da Sul-Americana
Torcedores devem estar atentos a documentação necessária
A torcida do Atlético que deseja ir a Assunção no Paraguai para assistir a final da Sul-Americana deve estar atenta aos documentos e vacina solicitados para entrar no país. A decisão acontece contra o Lanús (ARG) no dia 22 de Novembro, no estádio Defensores del Chaco.
Confira tudo o que é necessário para os torcedores atleticanos terem acesso a capital paraguaia:
Documentação
Como documentação para entrar no país, é permitido passaporte ou identidade. É importante estar atento as condições de conservação e o tempo de expedição, só são aceitos documentos emitidos há no máximo 10 anos. Outro ponto de atenção é sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que não é válida como documento para ingressar ao território paraguaio. Vistos não são necessários para entrada.
Vacina febre amarela
Outro item obrigatório é o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra febre amarela, emitido pela Anvisa, com a vacina aplicada com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem. O torcedor que não tiver o comprovante deve buscar qualquer unidade básica de saúde (Postos de Saúde do SUS) para ser vacinado. Uma dose confere proteção por toda vida.
Carta verde (automóvel)
Para aqueles que vão de carro além dos documentos citados acima, é necessário toda a documentação do veículo e a Carta Verde, uma espécie de seguro para transitar em automóveis em países da Mercosul. O seguro deve ser contratado em corretoras de seguros, seguradoras online, bancos e nos aplicativos da seguradoras; com antecedência para evitar problemas sendo exigido assim que o veículo cruza a fronteira, mesmo que a viagem seja curta. Importante estar atento que em caso de carro alugado verificar se a locadora autoriza o trânsito internacional e quais são os requisitos.
