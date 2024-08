Atlético-MG troca gramado e planeja retorno à Arena MRV contra o São Paulo

Funcionários trabalham na troca de gramado da Arena MRV. (Foto: Pedro Click / Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro

Sem atuar na Arena MRV desde o dia 20 de agosto, quando enfrentou o San Lorenzo pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG trabalha para ter seu estádio em condições de jogo no próximo dia 12, quando o clube recebe o São Paulo pelo segundo jogo das quartas da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time mineiro venceu os paulistas por 1 a 0.

➡️Atlético-MG divulga novo terceiro uniforme para a temporada; confira

➡️Jornalistas apontam favoritos nas quartas de final da Copa do Brasil e comentam confrontos

As três semanas sem jogos em sua arena são motivadas por uma queixa dos jogadores: a qualidade do gramado. Inicialmente, o Atlético tinha a intenção de trocar o gramado da Arena MRV apenas em 2025, mas precisou alterar os planos devido aos problemas no campo.

Vale ressaltar que o estádio tem apenas um ano de uso: ele foi inaugurado em 27 de agosto de 2023.

Para deixar a grama em condições de jogo, o Atlético-MG iniciou uma reforma geral logo após a classificação sobre o San Lorenzo. Por causa disso, no sábado passado o time mandou seu jogo com o Fluminense no Mineirão.

No início da semana, funcionários que atuam na manutenção do gramado da Arena MRV trocaram parte da grama e fizeram o replantio. Na sexta, o clube mineiro informou que também fez um trabalho de compactação e de nivelamento do campo. Ainda na sexta, funcionários trabalharam na adubação do solo.

O gramado da Arena MRV sempre motivou críticas de jogadores de diversos times e do próprio Atlético. E as queixas se acentuaram nos últimos meses. Em julho, o lateral Guilherme Arana classificou o campo como “horrível”. Em agosto, foi a vez de o atacante Paulinho fazer uma crítica contundente após empate por 1 a 1 com o Cuiabá:

- É um gramado que tira a qualidade do nosso jogo, é muito ruim. Você vê que o jogo não fica vistoso. Infelizmente estamos tendo que lidar com isso - declarou o jogador, para depois fazer um apelo para que o time jogasse no Independência ou no Mineirão.

- Qualquer um dos dois estádios vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje - sustentou Paulinho.

Neste domingo, o Atlético-MG vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio na arena do clube gaúcho. Será o primeiro jogo do tricolor em sua casa desde as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. A partida está marcada para às 11h.