Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG divulgou, nesta sexta-feira (30), o novo terceiro uniforme para a temporada. O uniforme é fora do padrão tradicional do clube nas cores pretas e cinzas em estampa geométrica, além do escudo ser o mesmo do ano do centenário do clube com a sigla "CAM" Confira o player acima!

Pelas redes sociais, o Galo publicou um vídeo de divulgação chamado “A glória dos novos ventos”, em campanha buscando inspiração no passado vitorioso do clube para um futuro de novas conquistas.

- O novo manto do Atlético chega com detalhes em preto e cinza, além das três listras características da adidas nos ombros. Já o símbolo da adidas e o escudo retrô do Galo aparecem em branco. Para completar, o uniforme conta ainda com calções e meias pretos com as três listras laterais e horizontais em branco, respectivamente. O uniforme já está disponível na Loja do Galo e no site da Adidas nas versões masculino e feminino por R$ 349,99. - escreveu o Galo, em seu site oficial.

Com a vitória no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG levou a vantagem fora de casa, por 1 a 0, diante do São Paulo. O jogo da volta está marcado para o dia 12 de setembro, após a Data Fifa.