Luis Henrique atua pelo lado do campo, posição em que o Atlético-MG pretende se reforçar nesta janela. A chegada do atacante pode ser interessante no planejamento da SAF, uma vez que se trata de um jogador experiente em Série A, com rodagem na Europa, mas ainda assim de apenas 22 anos. O atleta pode render tanto tecnicamente, quanto financeiramente, em uma futura venda.