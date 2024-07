Atlético-MG não terá laterais no elenco diante do Botafogo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 18:43 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Gabriel Milito não tem tido dias fáceis para dirigir o Atlético-MG. O treinador não poderá contar com laterais para o jogo contra o Botafogo, neste domingo (7), às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Único jogador da posição que tinha chances de ir ao Rio de Janeiro, Mariano foi vetado pelo departamento médico por conta de edema na coxa direita. Assim, o Galo não terá atletas à disposição da função, tanto na direita quanto na esquerda.

Outra opção para a lateral direita do Atlético-MG, Saravia também está lesionado. Do outro lado, Rubens segue em recuperação no departamento médico e Guilherme Arana serve a Seleção Brasileira na disputa da Copa América.

O Galo entra em campo contra o Botafogo com sete atletas como desfalque: Everson se recupera de cirurgia no dedo; Saravia e Maurício Lemos tem lesão muscular; Rubens no joelho; Alisson lesão no tornozelo; Rômulo cumpre suspensão automática; e Arana está com a Seleção.

O Atlético-MG deve ir a campo com: Matheus Mendes; Igor Rabello, Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia; Alan Franco, Otávio, Igor Gomes; Gustavo Scarpa; Cadu (Vargas), Paulinho e Hulk.

Mariano é um dos laterais que desfalca o Atlético-MG diante do Botafogo neste domingo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Veja os relacionados do Atlético-MG para a partida contra o Botafogo:

Goleiros: Gabriel Átila, Gabriel Delfim e Matheus Mendes;

Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello;

Meio-campistas: Rodrigo Battaglia, Igor Gomes; Otávio; Paulo Vitor, Vitinho, Robert, Gustavo Scarpa;

Atacantes: Alan Kardec, Cadu, Hulk, Isaac, Palacios, Paulinho e Eduardo Vargas.