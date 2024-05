Atlético-MG conta com fator importante para superar o Fluminense no Brasileirão

Atlético-MG está invicto há 10 jogos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG pode assumir a liderança do Brasileirão caso vença o Fluminense. Para isso, o Galo conta com um fator fundamental que contribuir para um triunfo. Trata-se do técnico Gabriel Milito.

Milito está invicto desde que chegou ao Atlético-MG. No total são sete vitórias e três empates em 10 jogos. Além disso, são quatro vitórias nas últimas cinco partidas.

O técnico do Atlético-MG é um dos principais responsáveis pela grande fase do Galo em campo. Os resultados são um reflexo do trabalho e da ousadia do treinador argentino.

Gabriel Milito chegou ao Atlético-MG em março deste ano. O técnico tem contrato com o Galo até dezembro de 2025.

Gabriel Milito foi anunciado pelo Galo em março (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), às 16h. A bola vai rolar na Arena MRV.