Após deixar a Globo, jornalista revela time do coração e abre canal sobre o clube

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista esportivo Guilherme Frossard, que pediu demissão da Globo há três semanas, revelou para qual clube torce. Após quase 10 anos na emissora, o repórter afirmou que é torcedor do Atlético-MG e abriu o "Canal do Frossard", no Youtube, que será voltado para a cobertura do clube mineiro.

- Frossard, para que time você torce? Com muita folga, a pergunta que eu mais ouvi nos últimos anos. Sim, eu sou atleticano. Como é esconder a paixão enquanto você está na beira do campo? É mais tranquilo do que parece. Mas lá em 2015, quando eu entrei na Globo, era uma coisa ainda confusa na minha cabeça. Eu era um torcedor de arquibancada muito ativo do Galo - disse.

Frossard chegou à Globo em 2015, dois anos após a conquista do Atlético-MG na Libertadores. Ainda como estagiário, no início da carreira, o jornalista também contou sobre o contato com ídolos do clube, como o goleiro Victor. O repórter se despediu da emissora em abril, em texto nas redes sociais.

- Foram nove anos. Um terço da minha vida e 100% da minha carreira. A TV Globo foi minha escola e minha faculdade; meu sonho e minha conquista; minha paquera e meu relacionamento sério - desses intensos, cheios de amor e de momentos pra guardar no coração. Poucas coisas na vida são melhores do que sentir orgulho de um ciclo que se encerra - escreveu o Frossard.