O Atlético-MG conseguiu nesta quinta-feira (20), a aprovação da criação da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No primeiro dia de votação, o número de votos a favor necessário - 273. Nesta sexta-feira (21) o a votação se encerra, mas com o resultado já conhecido. Os conselheiros deram razão à diretoria e autorizou a nova forma de condução do futebol, que separa o clube em parte empresa e parte associação. O Galo foi dividido da seguinte forma: 75% das cotas do futebol do clube serão da SAF e os outros 25% ficarão a cargo da Associação, que manterá sob seu patrimônio a sede de Lourdes e o clube Labareda.