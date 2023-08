O Atlético-MG acertou o empréstimo do atacante Fábio Gomes, que estava cedido ao Juventude até o final do ano. O jogador vai defender o Sidney, da Austrália, até 30 de junho de 2024. O clube australiano vai arcar integralmente com os salários do atleta, e, ao final do período, terá como exercer opção de compra para mantê-lo em definitivo.