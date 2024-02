A diretoria do Galo foi em busca do jogador, que atualmente está no grego Panathinaikos, após não avançar nas tratativas com Luis Henrique, do Olympique de Marseille, da França. O contrato do atacante com a equipe da Grécia vai até julho de 2024 e a negociação conta com a aprovação do técnico do time alvinegro, Luiz Felipe Scolari.