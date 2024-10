Após vitória do Atlético-MG, Milito elogia ataque com Hulk e Deyverson

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, durante partida contra o Grêmio, na Arena MRV, pela partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 23:50 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (09), na Arena MRV, pela partida atrasada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e a nova dupla de ataque alvinegra foi a grande protagonista da noite. Hulk e Deyverson balançaram as redes, com direito a assistência do super-herói atleticano para o gol do camisa 9.

Na coletiva após a partida, o técnico Gabriel Milito rasgou elogios para os atacantes, valorizando as características individuais de cada um.

- É uma boa dupla de ataque, de diferentes características, isso é muito importante pra mim, porque não gosto de jogar com jogadores iguais, de características iguais no ataque. Dois Hulks ou Dois Deyverson, não gosto, gosto de cada um com sua virtude - afirmou Milito.

Milito também destacou a importante presença de Paulinho no ataque. O jogador vinha recebendo críticas por parte da torcida pelo jejum de gols.

Antes de balançar as redes contra o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o último gol do camisa 10 foi contra o San Lorenzo, em agosto, pelas oitavas da Copa Libertadores. Mesmo sem marcar, Paulinho é peça fundamental no esquema do técnico argentino.

- O Paulinho quando joga com Hulk tem um grande entendimento também, por exemplo, Mas hoje foi necessário jogar com Hulk por dentro e Paulinho por fora, vindo para dentro, porque é um jogador determinante pelo meio. E hoje por trás dos dois 9, Hulk e Deyverson. Eu fico feliz que Deyverson e Hulk se conectaram muito rápido - completou o técnico.

Para o próximo jogo do Brasileirão, contra o Fortaleza, no próximo dia 16, Milito não poderá contar com a dupla de atacantes. Hulk e Deyverson estavam pendurados e foram punidos com o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio, desfalcando o elenco.